Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:42

Российский спорткар Marussia возродят в виде электрокара

Переделать автомобиль в электрический решили учащиеся НГТУ НЭТИ

Инженеры факультета мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета НЭТИ приступили к постройке электромобиля на базе российского спорткара Marussia. Техническую поддержку им окажет компания VIP-Service, которая выкупила шесть прототипов Marussia Motors в 2017 году.

История рождения и смерти Marussia. Часть 1 и часть 2

Загрузка...

Подробной информации о проекте нет. По словам руководства НГТУ НЭТИ, на разработку силовой установки спорткара уйдет около полутора лет. Вместо двигателя внутреннего сгорания, на машину установят электромотор и тяговую литий-ионную батарею. Кроме этого, инженеры адаптируют систему управления.

В ноябре 2017 года новосибирская фирма VIP-Service выкупила шесть прототипов Marussia и заявила, что намерена начать их восстановление. Также руководство фирмы хотело приобрести права на бренд и возобновить производство спорткаров в Сибири или Италии.

Загрузка...

Летом 2018 года восстановленное спорткупе Marussia B1 с пробегом всего семь тысяч километров выставили на продажу за 10 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 3,5-литровым «атмосферником» Nissan V6 мощностью 244 лошадиные силы, сопряженным с автоматической коробкой передач. С места до «сотни» B1 разгоняется за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Выживший: фотографии уникального российского спорткара Marussia B1

Компания Marussia Motors прекратила свое существование в апреле 2014 года.

Источник: НГТУ НЭТИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...