Российский спорткар Marussia возродят в виде электрокара

Подробной информации о проекте нет. По словам руководства НГТУ НЭТИ, на разработку силовой установки спорткара уйдет около полутора лет. Вместо двигателя внутреннего сгорания, на машину установят электромотор и тяговую литий-ионную батарею. Кроме этого, инженеры адаптируют систему управления.
В ноябре 2017 года новосибирская фирма VIP-Service выкупила шесть прототипов Marussia и заявила, что намерена начать их восстановление. Также руководство фирмы хотело приобрести права на бренд и возобновить производство спорткаров в Сибири или Италии.
Летом 2018 года восстановленное спорткупе Marussia B1 с пробегом всего семь тысяч километров выставили на продажу за 10 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 3,5-литровым «атмосферником» Nissan V6 мощностью 244 лошадиные силы, сопряженным с автоматической коробкой передач. С места до «сотни» B1 разгоняется за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.
Компания Marussia Motors прекратила свое существование в апреле 2014 года.