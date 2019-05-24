Российский спорткар Marussia возродят в виде электрокара

Подробной информации о проекте нет. По словам руководства НГТУ НЭТИ, на разработку силовой установки спорткара уйдет около полутора лет. Вместо двигателя внутреннего сгорания, на машину установят электромотор и тяговую литий-ионную батарею. Кроме этого, инженеры адаптируют систему управления.

В ноябре 2017 года новосибирская фирма VIP-Service выкупила шесть прототипов Marussia и заявила, что намерена начать их восстановление. Также руководство фирмы хотело приобрести права на бренд и возобновить производство спорткаров в Сибири или Италии.