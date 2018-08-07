Восстановленный спорткар Marussia оценили в 10 миллионов рублей

На сайте Drom.ru появилось объявление о продаже спорткара Marussia В1. Автомобиль с номером кузова «009» использовался производителем в рекламных целях и для тестов. Затем он был передан новосибирском дилеру марки Vip- Service, где прошел полную процедуру восстановления. Цена суперкара с пробегом 7000 километров составляет 10 миллионов рублей.

История рождения и смерти Marussia. Часть 1 и часть 2

Силами специалистов Vip-Service автомобиль был полностью разобран и собран заново, получил новые элементы подвески, доработанную крышку двигателя с дополнительными воздуховодами, новую аудиосистему и систему климат-контроля. Кузов Marussia В1 перекрасили в ярко-красный цвет, а салон перешили в кожу и алькантару.

В движение Marussia В1 приводит 3,5-литровый «атмосферник» Nissan V6 мощностью 244 лошадиные силы, сопряженный с автоматической коробкой передач. Спорткар с такой силовой установкой разгоняется до «сотни» за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.

В ноябре прошлого года появилась информация о том, что Vip-Service выкупила шесть прототипов Marussia Motors и намерена начать их восстановление. Среди них: купе B1 и B2, родстер B1, прототип B3, который существует только в каркасе, без агрегатов, и кроссовера F2. Компания планировала полностью переделать интерьеры и заново перекрасить кузова всех машин. Выставленный на продажу Marussia В1 принадлежит владельцу Vip-Service Александру Сердцеву.

Сердцев планировал выкупить права на бренд Marussia и возобновить производство спорткаров в Сибири или Италии. Компания Marussia Motors прекратила существование в апреле 2014 года.