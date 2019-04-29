Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами

Логотип дрифтеры нарисовали во время парного заезда. Для реализации задумки потребовалось четыре комплекта шин, шесть часов репетиций и 80 литров топлива. По словам Екатерины Седых, двухкратной вице-чемпионки Российской Дрифт Серии Восток, им очень захотелось стать частью одиннадцатилетней истории кинематографической вселенной Marvel.