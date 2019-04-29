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18:38

Семья дрифтеров нарисовала логотип Мстителей шинами

Для реализации задумки потребовалось четыре комплекта шин

Семья профессиональных дрифтеров из Владивостока Екатерина и Максим Седых нарисовали шинами на асфальте огромный логотип команды супергероев вселенной «Марвел». Таким образом спортсмены отметили выход в прокат картины «Мстители: Финал».
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Логотип дрифтеры нарисовали во время парного заезда. Для реализации задумки потребовалось четыре комплекта шин, шесть часов репетиций и 80 литров топлива. По словам Екатерины Седых, двухкратной вице-чемпионки Российской Дрифт Серии Восток, им очень захотелось стать частью одиннадцатилетней истории кинематографической вселенной Marvel.

В 2017 году норвежский гонщик, чемпион Formula Drift World Champion 2015 года Фредерик Аасб «нарисовал» на асфальте гигантский логотип купе Toyota GT86, который видно из космоса.

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