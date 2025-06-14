План спасения Alfa Romeo и Maserati подразумевает взаимную унификацию

«Мы будем находить синергетические эффекты там, где это возможно», — без обиняков высказался Санто Филичи. Впрочем, о слиянии речи пока не идёт: пока Alfa Romeo и Maserati будут использовать больше общих платформ и функций. «Конечно, мы готовы [к совместной] разработке новых продуктов. Это один из столпов плана [спасения], который мы подготовили», — заявил топ-менеджер.