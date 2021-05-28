Опубликованы новые фотографии конкурента Porsche Macan от Maserati

Grecale построен на той же заднеприводной платформе Giorgio, что и Alfa Romeo Stelvio, а по размерам лишь немногим уступает «старшему» Levante. Судя по новым снимкам, у кроссовера стандартные, а не безрамочные двери, как у Levante, а ручки выполнены в виде утопленных рукояток. У автомобиля фирменная решетка радиатора, длинный капот и короткий задний свес.
Что касается моторной гаммы, то единого мнения пока нет. По одной из версий, Grecale позаимствует двигатели у соплатформенного Stelvio, в том числе 2,9-литровый битурбомотор V6 от «заряженной» версии Quadrifoglio. Однако для модели могут подготовить и совершенно новую силовую установку. Больше подробностей о Grecale появится ближе к премьере, запланированной на 2021 год.
Maserati
Maserati Grecale прочат гибридную и полностью электрическую силовые установки, однако такие модификации появится на рынке не раньше 2022 года. Производство новой модели организуют на заводе в итальянском Кассино, там же выпускают Stelvio и Giulia.
Имя Grecale («грекаль» или «грегаль») модель получила от средиземноморского ветра. Это холодный и довольно сильный северо-восточный ветер, который порой может перейти в бурю.