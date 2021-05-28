Опубликованы новые фотографии конкурента Porsche Macan от Maserati

Что касается моторной гаммы, то единого мнения пока нет. По одной из версий, Grecale позаимствует двигатели у соплатформенного Stelvio, в том числе 2,9-литровый битурбомотор V6 от «заряженной» версии Quadrifoglio. Однако для модели могут подготовить и совершенно новую силовую установку. Больше подробностей о Grecale появится ближе к премьере, запланированной на 2021 год.