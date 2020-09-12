Суперкар MC20, полностью разработанный и спроектированный силами Maserati, стал первым автомобилем марки со среднемоторной компоновкой за последние 16 лет. Аббревиатура MC расшифровывается как Maserati Corse, что подчёркивает связь компании с автоспортом, а число 20 обозначает нынешний год. В дизайне MC20, над которым работали около двух лет, можно найти отголоски его предшественника MC12, но, приглядевшись, станет заметно, что вдобавок компания Maserati обновила фирменный «трезубец». Прежде логотип менялся в 2005 году, когда трезубцу Посейдона чуть подправили форму крайних зубьев.