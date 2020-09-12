Суперкар MC20, полностью разработанный и спроектированный силами Maserati, стал первым автомобилем марки со среднемоторной компоновкой за последние 16 лет. Аббревиатура MC расшифровывается как Maserati Corse, что подчёркивает связь компании с автоспортом, а число 20 обозначает нынешний год. В дизайне MC20, над которым работали около двух лет, можно найти отголоски его предшественника MC12, но, приглядевшись, станет заметно, что вдобавок компания Maserati обновила фирменный «трезубец». Прежде логотип менялся в 2005 году, когда трезубцу Посейдона чуть подправили форму крайних зубьев.
Maserati заявляет, что обновлённый логотип стал более элегантным, современным и сбалансированным. «Трезубец» на решётке радиатора лишился двух красных полосок и стал монохромным, а в вертикальном овальном значке красный трезубец заменили синим, причём нового цвета — Maserati Blue. Логотип на задней стойке кузова MC20 лишился овальной рамки и молнии в основании. Наконец, итальянцы подкорректировали и фирменный шрифт для надписи Maserati: он стал более угловатым и лаконичным, а блестящее хромированное покрытие заменили матовым шлифованным алюминием.