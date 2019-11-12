Maserati попрощалась с купе GranTurismo градиентным спорткаром

Дизайн «праздничного» GranTurismo разработан сотрудниками центра стиля Maserati, а его название — Zéda — заимствовано из моденского диалекта, где этим словом обозначают букву Z. Кузов купе окрашен градиентом, символизирующим трансформацию отрасли: если матовый серый цвет на корме намекает на рассвет автомобилестроения, середина с «металлургическим» эффектом говорит о появлении новых технологий, то яркий синий — о вступлении в новую эру электрификации.
Место Maserati GranTurismo и GranCabrio на конвейере завода в Модене займет новая модель. Сейчас компания обновляет производственную линию и готовится к рыночному дебюту новинки, который запланирован на следующий год. По предварительной информации, речь идет о товарной версии концепта Alfieri: купе получит алюминиевую модульную платформу, электрическую и гибридную силовые установки, а также систему полуавтономного управления.
Нынешний Maserati GranTurismo с минимальными изменениями выпускается с 2007 года. Последнее обновление в 2017-м вылилось в легкую коррекцию внешности и пересмотр списка оснащения — GranTurismo поменяли форму обвеса, добавили аудиосистему Harman Kardon и мультимедийный комплекс с 8,4-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay с Android Auto. Под капотом двухдверки установлен атмосферный 4,7-литровый V8, выдающий 460 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента, сопряженный с шестидиапазонным «автоматом».