Maserati попрощалась с купе GranTurismo градиентным спорткаром

Дизайн «праздничного» GranTurismo разработан сотрудниками центра стиля Maserati, а его название — Zéda — заимствовано из моденского диалекта, где этим словом обозначают букву Z. Кузов купе окрашен градиентом, символизирующим трансформацию отрасли: если матовый серый цвет на корме намекает на рассвет автомобилестроения, середина с «металлургическим» эффектом говорит о появлении новых технологий, то яркий синий — о вступлении в новую эру электрификации.