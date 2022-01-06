Maserati выпустит большой гибридный кроссовер и электросуперкар

Компания Maserati в течение ближайших четырех лет выпустит восемь подключаемых гибридов и четыре электрических модели. В линейке итальянской марки появится новый среднеразмерный кроссовер D-сегмента, а также купе и кабриолет Alfieri, которые станут электрокарами. Об этом на пресс-конференции сообщил глава альянса FCA Сержио Маркионне.

Одна из новинок Maserati – кроссовер, который по размерам будет больше Levante. Модель построят на облегченной платформе, она получит «выдающиеся характеристики управляемости и комфорта», а также идеальную развесовку по осям. Большой кроссовер предложат только в версии с гибридной силовой установкой.

До 2022 года FCA также обещает представить Levante и Quattroporte следующего поколения. Машины построят на новой модульной платформе и оснастят модернизированной версией полного привода Q4 с динамическим распределением момента между осями. Обе модели будут представлены в версии с электрической и гибридной установкой.

Модельный ряд Maserati до 2022 года

Спорткары GranTurismo и GranCabrio будут сняты с производства. Им на смену придут купе и кабриолет, созданные в стилистике концепт-кара Maserati Alfieri, дебютировавшего в 2014 году. Суперкар будет разгоняться до 100 километров в час за две секунды, а его максимальная скорость составит 300 километров в час.

В основу модели ляжет модульное шасси и пространственная рама из алюминия. Среди особеностей: низкий центр тяжести и активные аэродинамические элементы.

Электрические модели из так называемой «голубой» линейки укомплектуют трехмоторными установками, полным приводом с системой контроля вектора тяги и 800-вольтовыми батареями. По словам представителей марки, такие машины будут на 50 процентов мощнее их бензиновых аналогов.

В ходе пресс-конференции FCA также рассказали о будущей ленейке Alfa Romeo. У марки появится семь новых моделей, причем две из них – это электрифицированные суперкары GTV и 8C. Они получат силовые установки мощностью 600 и 700 сил.