В коллекцию войдут современные и классические модели

Пульс

Модели Maserati превратили в деревянные машинки

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14 марта 2018

Шведская компания Playsam в сотрудничестве с Maserati разработала коллекцию деревянных машинок, посвященную легендарным моделям итальянской марки. Среди них есть кроссовер Levante и концептуальное купе Alfieri.

В коллекцию из десяти моделей войдут не только современные, но и классические модели Maserati: гоночный 4CLT и гранд-турер A6G. Цена каждой машинки составит около 380 долларов. Игрушку можно приобрести как неокрашенной, так и с покрытием в цвет оригинального автомобиля.

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В феврале текущего года компания Lego совместно с Ford выпустила модель гоночного купе Mustang 1968 года. Набор состоит из 183 деталей. В него входят автомобиль, фигурка гонщика в классическом костюме, наклейки и табличка с временем прохождения дистанции гонки.

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Ford Mustang

Ford Mustang

Beach Bomb

Beach Bomb

В 2017 году выпущенную по ошибке игрушку Hot Wheels оценили в 100-150 тысяч долларов. Речь идет о копии Volkswagen Microbus образца 1969 года под названием Beach Bomb. Отличительная особенность машинки — две доски для серфинга, идущие в комплекте.

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Maserati
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