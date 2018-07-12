Кроссовер Maserati Levante стал 550-сильным

Компания Maserati привезла на Фестиваль скорости в Гудвуде новую модификацию кроссовера Levante – GTS. Новинка займет в линейке место на ступеньку ниже топового Levante Trofeo, оснащенного двигателем мощностью 590 лошадиных сил.

Кроссовер комплектуется восьмицилиндровым твин-турбо мотором объемом 3,8 литра и мощностью 550 лошадиных сил (максимальный крутящий момент такой же, как и у модификации Trofeo – 730 Нм). Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Первую «сотню» Levante GTS набирает за 4,2 секунды – на три десятых секунды медленнее Trofeo. Максимальная скорость – 292 километра в час (на восемь километров в час меньше).

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Внешне версии GTS и Trofeo выполнены в схожем стиле – у них одинаковые бампера, однако более мощную модификацию можно отличить по вентиляционным отверстиям в капоте. Интерьер «заряженного» кроссовера отделан кожей, а за доплату доступна аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками. В оснащение машины также входят матричные светодиодные фары.

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В России доступны бензиновые Levante с 350- и 430-сильными моторами, а также 275-сильный дизельный вариант. Цены на модель начинаются от 5,4 миллиона рублей.