Машины с автоматической трансмиссией поставили рекорд на российском рынке

За 2025 год в России было продано 984 тыс. машин с автоматической трансмиссией (включая классические гидромеханические автоматы, роботизированные коробки и вариаторы). Почти половину этого объема, более 48%, обеспечили пять китайских брендов.

На первом месте Haval, реализовавший в 2025 году в России 155,6 тыс. автомобилей с АКП. За ним следуют бренды Geely, Chery и Belgee. Они продали 93,1 тыс., 91,5 тыс. и 68,1 тыс. автомобилей с автоматической трансмиссией соответственно. За белорусским брендом следует китайский Changan, который продал за год в России 66,2 тыс. машин с АКП.

Самым продаваемым автомобилем с автоматической трансмиссией стал Haval Jolion c результатом 61,1 тыс. экземпляров. На втором месте - Lada Vesta, в пятерку также входят Belgee X50, Geely Monjaro, Changan Uni-S (бывший CS55 Plus).

Ранее КамАЗ сертифицировал в России 100-тонный тягач.