Копию буксировщика из мультфильма «Тачки» выставили на продажу

Вдохновением для мультяшного Мэтра стал буксировщик International Harvester 1956–1957 года, но для живой машины в качестве основы взяли соответствующий тому же историческому периоду грузовичок GMC. Машина в полностью рабочем состоянии, и владелец часто появляется вместе с ней на праздничных парадах. Двигатель «Мэтра» в прошлом году перебрали, а также оснастили машину DVD-плеером с внешними динамиками.
Нынешний владелец буксировщика даже пригласил художника, чтобы тот выкрасил автомобиль в соответствующие цвета и нанес на двери логотип компании Tow Mater Towing & Salvage. Кроме того, на лобовое стекло GMC наклеили пленку с глазами, через которую видно дорогу. Впрочем, выезжать в таком виде на обычное вряд ли законодательно разрешено.
В январе этого года розничная сеть Walmart выпустила рекламирующий службу доставки ролик, в котором собрала все самые известные автомобили из кино и мультфильмов. Например, в ролике можно увидеть Молнию Маккуина из мультфильма «Тачки», машину Флинстоунов, Бэтмобиль, DeLorian из фильма «Назад в будущее» и автомобиль K.I.T.T. из сериала «Рыцарь дорог».