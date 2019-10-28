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16:32

Копию буксировщика из мультфильма «Тачки» выставили на продажу

Грузовичок оценили в 50 000 долларов

Житель города Кливленд, штат Теннесси, выставил на продажу реплику персонажа Мэтр из диснеевского анимационного фильма «Тачки». Автомобиль построен на агрегатах «аварийки» GMC образца 1955 года и оценен в 50 тысяч долларов — эквивалент 3,2 миллиона рублей по текущему курсу.

Вдохновением для мультяшного Мэтра стал буксировщик International Harvester 1956–1957 года, но для живой машины в качестве основы взяли соответствующий тому же историческому периоду грузовичок GMC. Машина в полностью рабочем состоянии, и владелец часто появляется вместе с ней на праздничных парадах. Двигатель «Мэтра» в прошлом году перебрали, а также оснастили машину DVD-плеером с внешними динамиками.

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Нынешний владелец буксировщика даже пригласил художника, чтобы тот выкрасил автомобиль в соответствующие цвета и нанес на двери логотип компании Tow Mater Towing & Salvage. Кроме того, на лобовое стекло GMC наклеили пленку с глазами, через которую видно дорогу. Впрочем, выезжать в таком виде на обычное вряд ли законодательно разрешено.

В январе этого года розничная сеть Walmart выпустила рекламирующий службу доставки ролик, в котором собрала все самые известные автомобили из кино и мультфильмов. Например, в ролике можно увидеть Молнию Маккуина из мультфильма «Тачки», машину Флинстоунов, Бэтмобиль, DeLorian из фильма «Назад в будущее» и автомобиль K.I.T.T. из сериала «Рыцарь дорог».

Источник: Aaron Hyden | facebook.com