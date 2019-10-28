Копию буксировщика из мультфильма «Тачки» выставили на продажу

Вдохновением для мультяшного Мэтра стал буксировщик International Harvester 1956–1957 года, но для живой машины в качестве основы взяли соответствующий тому же историческому периоду грузовичок GMC. Машина в полностью рабочем состоянии, и владелец часто появляется вместе с ней на праздничных парадах. Двигатель «Мэтра» в прошлом году перебрали, а также оснастили машину DVD-плеером с внешними динамиками.