Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:01

Walmart собрал в одном ролике 12 легендарных машин из кино

Магазин прорекламировал свою службу доставки продуктов

Крупная американская розничная сеть Walmart опубликовала ролик, в котором собрала вместе все самые известные автомобили из кино и мультфильмов. В видео рекламируется служба доставки продуктов.

В ролике можно увидеть Молнию Маккуина из мультфильма «Тачки», машину Флинстоунов, Бэтмобиль, DeLorian из фильма «Назад в будущее», автомобиль K.I.T.T. из сериала «Рыцарь дорог», внедорожник из «Парка Юрского периода» и даже Бамблби из «Трансформеров». Всего в ролике показали 12 известных машин из кинолент.

Сервис, который рекламирует в своем ролике Walmart, позволяет заказать продукты онлайн и затем подъехать за ними в любой из магазинов. Весь заказанный набор доставят прямо к автомобилю сотрудники магазина.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...