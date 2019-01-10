Walmart собрал в одном ролике 12 легендарных машин из кино

В ролике можно увидеть Молнию Маккуина из мультфильма «Тачки», машину Флинстоунов, Бэтмобиль, DeLorian из фильма «Назад в будущее», автомобиль K.I.T.T. из сериала «Рыцарь дорог», внедорожник из «Парка Юрского периода» и даже Бамблби из «Трансформеров». Всего в ролике показали 12 известных машин из кинолент.