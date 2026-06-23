Matt Hunt Muscle Cars представил кастомный пикап Silverado для тяжелого бездорожья с дверями из труб

Машина получила 6-дюймовый лифт подвески Superlift, усиленный передний бампер с интегрированной лебедкой, расширители колесных арок, внедорожные шины на дисках Black Rhino, а также багажник на крыше с досками для восстановления.

В салоне установлены кожаные сиденья с вышивкой логотипа Anduril и коврики Husky. Под капотом — стандартный 6,2-литровый бензиновый V8 мощностью 420 л.с.

Ранее американцы подали в суд на Ram из-за «лишних» передач в коробке.