Matt Hunt Muscle Cars представил кастомный пикап Silverado для тяжелого бездорожья с дверями из труб
Отмечается, что экстремальный пикап построен на базе Chevrolet Silverado 1500 2025 года. Главная особенность кастомного автомобиля от Matt Hunt Muscle Cars, RealTruck и Anduril Industries — съемные трубчатые двери, которые превращают его в открытый внедорожник, способный бросить вызов Jeep Gladiator.
Машина получила 6-дюймовый лифт подвески Superlift, усиленный передний бампер с интегрированной лебедкой, расширители колесных арок, внедорожные шины на дисках Black Rhino, а также багажник на крыше с досками для восстановления.
В салоне установлены кожаные сиденья с вышивкой логотипа Anduril и коврики Husky. Под капотом — стандартный 6,2-литровый бензиновый V8 мощностью 420 л.с.
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