Найден самый дорогой «Майбах» в России. Его продают за 130 млн рублей

Maybach 62 в кузове Landaulet собрали по спецзаказам в период с 2009 по 2012 год. В длину автомобиль достигает 6165 миллиметров, а в салоне установлена стеклянная перегородка с функцией регулировки прозрачности, отделяющая водительское место от пассажирского пространства.

К услугам пассажиров – два «капитанских» кресла с отделкой из дорогой кожи, мультимедийные дисплеи, расклады­вающи­еся подножки, шторки и столики, а также отделение для хранения пары дизайнерских серебряных бокалов и фужеров под шампанское. В числе прочего оборудования – 20-дюймо­вые 11-спицевые диски, биксеноно­вые фары, камера заднего вида, доводчики дверей и климат-контроль.