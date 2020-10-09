Найден самый дорогой «Майбах» в России. Его продают за 130 млн рублей

Maybach 62 в кузове Landaulet собрали по спецзаказам в период с 2009 по 2012 год. В длину автомобиль достигает 6165 миллиметров, а в салоне установлена стеклянная перегородка с функцией регулировки прозрачности, отделяющая водительское место от пассажирского пространства.
К услугам пассажиров – два «капитанских» кресла с отделкой из дорогой кожи, мультимедийные дисплеи, раскладывающиеся подножки, шторки и столики, а также отделение для хранения пары дизайнерских серебряных бокалов и фужеров под шампанское. В числе прочего оборудования – 20-дюймовые 11-спицевые диски, биксеноновые фары, камера заднего вида, доводчики дверей и климат-контроль.
Фото: Auto.ru
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В движение Maybach 62 приводит турбомотор V12 объёмом шесть литров, который выдаёт 612 лошадиных сил и сочетается с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – задний.
Недавно на той же площадке появилось объявление о продаже очень дорогого Mercedes-Benz SLR McLaren. За суперкар, укомплектованный 626-сильным двигателем V8, продавец просил 72 миллиона рублей.