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10:00

Появился первый официальный снимок внедорожника Maybach

Компания Mercedes-Benz поделилась тизером ультрароскошного GLS

© Mercedes-Maybach
За два дня до премьеры Mercedes-Maybach GLS производитель публикует затемнённый снимок носовой части вседорожника. От обычного GLS роскошная версия будет отличаться радиаторной решёткой с вертикальными ламелями, оригинальным передним бампером с мелкоячеистой серебристой структурой и выступающей трёхлучевой звездой на капоте.

По единственному официальному изображению нельзя сделать других выводов, однако в объектив фотошпионов внедорожный Mercedes-Maybach уже попадался, и общая концепция модели не является секретом.

В отличие от люкс-версии седана S-Class, который выделяется удлинённой колёсной базой, кузов Mercedes-Maybach GLS такой же, как у стандартных модификаций. Вероятно, идентифицировать Maybach снаружи можно будет только по иному оформлению бамперов, изменению выхлопной системы и оригинальным колёсным дискам.

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Фото: S. Baldauf / SB-Medien / Carscoops

Ожидается, что люкс-версию GLS выпустят с перекомпонованным салоном в четырёхместном исполнении. Вседорожник оснастят мультиконтурными креслами второго ряда с вентиляцией и массажем, специальными отделочными материалами, дополнительной шумоизоляцией, семидюймовыми планшетами для пассажиров и четырёхзонным климат-контролем. Кроме того, интерьер украсят фирменным декором с символикой Maybach.

О гамме силовых агрегатов ультра-роскошного GLS ничего не известно. Пока самый мощный «пятьсот восьмидесятый» GLS комплектуется умеренно-гибридной силовой установкой с четырёхлитровой 490-сильной (крутящий момент 699 Нм) «битурбовосьмёркой» в основе. Для «Майбаха» были зарегистрированы индексы 600 и 680, так что под капотом топового GLS может появиться двенадцатицилиндровый двигатель.

Публичная премьера Mercedes-Maybach GLS состоится на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября. Собирать роскошный внедорожник будут на заводе Daimler в США: уже объявлено, что модель станет самым дорогим массовым автомобилем, выпускаемым в Северной Америке.