Появился первый официальный снимок внедорожника Maybach

По единственному официальному изображению нельзя сделать других выводов, однако в объектив фотошпионов внедорожный Mercedes-Maybach уже попадался, и общая концепция модели не является секретом.

В отличие от люкс-версии седана S-Class, который выделяется удлинённой колёсной базой, кузов Mercedes-Maybach GLS такой же, как у стандартных модификаций. Вероятно, идентифицировать Maybach снаружи можно будет только по иному оформлению бамперов, изменению выхлопной системы и оригинальным колёсным дискам.