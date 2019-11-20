Появился первый официальный снимок внедорожника Maybach

По единственному официальному изображению нельзя сделать других выводов, однако в объектив фотошпионов внедорожный Mercedes-Maybach уже попадался, и общая концепция модели не является секретом.
В отличие от люкс-версии седана S-Class, который выделяется удлинённой колёсной базой, кузов Mercedes-Maybach GLS такой же, как у стандартных модификаций. Вероятно, идентифицировать Maybach снаружи можно будет только по иному оформлению бамперов, изменению выхлопной системы и оригинальным колёсным дискам.
Фото: S. Baldauf / SB-Medien / Carscoops
Ожидается, что люкс-версию GLS выпустят с перекомпонованным салоном в четырёхместном исполнении. Вседорожник оснастят мультиконтурными креслами второго ряда с вентиляцией и массажем, специальными отделочными материалами, дополнительной шумоизоляцией, семидюймовыми планшетами для пассажиров и четырёхзонным климат-контролем. Кроме того, интерьер украсят фирменным декором с символикой Maybach.
О гамме силовых агрегатов ультра-роскошного GLS ничего не известно. Пока самый мощный «пятьсот восьмидесятый» GLS комплектуется умеренно-гибридной силовой установкой с четырёхлитровой 490-сильной (крутящий момент 699 Нм) «битурбовосьмёркой» в основе. Для «Майбаха» были зарегистрированы индексы 600 и 680, так что под капотом топового GLS может появиться двенадцатицилиндровый двигатель.
Публичная премьера Mercedes-Maybach GLS состоится на автосалоне в Гуанчжоу 21 ноября. Собирать роскошный внедорожник будут на заводе Daimler в США: уже объявлено, что модель станет самым дорогим массовым автомобилем, выпускаемым в Северной Америке.