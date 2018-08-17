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17 августа 14:02

Mercedes-Benz V-Class переделали в сверхроскошный Maybach

Машине полностью переоборудовали салон и немного изменили внешность

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Компания CSL Paris, оказывающая услуги по аренде лимузинов и автомобилей представительского класса, построила минивэн Mercedes-Benz V-Class, стилизованный под Maybach. Машине полностью переоборудовали салон — теперь в нем есть четыре раздельных кресла, минибар, игровая приставка и телевизор.

Также машине поменяли решетку радиатора на вариант с вертикальными планками, как у Mercedes-Maybach S-Class. Помимо этого, V-Class получил другие колесные диски, хромированные декоративные элементы и молдинги, а также логотипы и шильдики Maybach. В отделки салона использовалась кожа, дерево и алькантара. Есть ли изменения в технической начинке, пока не сообщается.

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В мае Mercedes-Benz представил спецверсию V-Class под названием Night Edition. Машины в этом исполнении отличаются черными элементами отделки, бамперами и 19-дюймовыми колесными дисками AMG, а также креслами с отделкой черной кожей наппа и контрастной прострочкой.

На российском рынке Mercedes-Benz V-Class доступен с дизельными двигателями мощностью 136, 163 и 190 лошадиных сил. Агрегаты сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 2 960 500 рублей.

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