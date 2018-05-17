Спецверсия минивэна получит черные элементы отделки и компоненты AMG

Пульс

Mercedes-Benz представил «ночной» V-Class

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17 мая 2018

Компания Mercedes-Benz представила спецверсию минивэна V-Class под названием Night Edition. Машины в этом исполнении будут отличаться черными элементами отделки и бамперами AMG.

[Тест-драйв минивэна Mercedes-Benz V-Class, который мечтает стать "эс-классом"](https://motor.ru/testdrives/mbvclass.htm)

Тест-драйв минивэна Mercedes-Benz V-Class, который мечтает стать эс-классом

Mercedes-Benz V-Class Night Edition получит выкрашенные в черный цвет боковые зеркала, затемненную решетку радиатора с двумя горизонтальными хромированными планками, 19-дюймовые колесные диски AMG. В салоне будут установлены кресла с отделкой черной кожей наппа и контрастной прострочкой.

В список стандартного оснащения спецверсии войдет парковочный пакет: передние и задние датчики парковки, а также система кругового видеообзора.

Цена модели в Германии составит 55 260 евро. Поставки минивэнов первым клиентам начнутся в июне.

На российском рынке Mercedes-Benz V-Class доступен с дизельными двигателями мощностью 136, 163 и 190 лошадиных сил. Агрегаты сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 2 950 600 рублей.

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