Кроссовер Mercedes-Maybach: четыре электромотора, голосовое управление и «золотые» кресла

Компания Mercedes-Maybach раскрыла подробности о роскошном концептуальном кроссовере Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Новинка оснащена четырьмя компактными электромоторами с постоянными магнитами, позволяющими реализовать полный привод с динамически изменяемым распределением момента между каждым из колес.

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury — это трехобъемник, гибрид седана и внедорожника. Длина прототипа составляет 5260 миллиметров, ширина — 2110 миллиметров, высота — 1764 миллиметров. Дизайн автомобиля полностью создан в трехмерной виртуальной среде.

Суммарная отдача силовой установки концепта составляет 750 лошадиных сил. Блок батарей емкостью 80 киловатт-час, расположенный под полом, позволяет проезжать кроссоверу на одной зарядке до 500 километров. Аккумулятор поддерживает беспроводную и высокоскоростную зарядку от 350-киловаттных станций: пополнить запас батареи на 100 километров пути можно за пять минут.

В отделке салона Mercedes-Maybach Ultimate Luxury используется эбеновое дерево, белая кожа и розовое золото — им, например, покрыты передних сидений. На центральной панели расположен виртуальный широкоформатный кокпит с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями. Встроенная система голосового управления адаптируется к голосу пользователя и способна самообучаться.

В задней части кроссовера установлены кресла от седана Mercedes-Benz S-Class c отдельной регулировкой наклона спинки и положения валика для ног. Пассажиры второго ряда разделены центральным тоннелем, в который интегрирован подогреваемый отсек с традиционным китайским чайным набором.

Помимо этого, для пассажиров предусмотрено несколько релаксационных программ: в зависимости от выбранной темы меняется освещения, музыкальное сопровождение, запахи и программа массажа. Бортовые системы кроссовера могут синхронизироваться с календарем в смартфоне и самостоятельно прокладывать оптимальный маршрут до конечной точки.

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury стал шестым представителем семейства Vision. В 2012 компания представила Vision EnerGForce, в 2013 — AMG Vision Gran Turismo, 2015 — Vision Tokyo, 2016 — Vision Mercedes-Maybach 6 Coupe, а в 2017 — Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet.