Раскрыта рублевая цена Mercedes-Maybach GLS

Таким образом, Maybach GLS стал вторым по стоимости внедорожником Mercedes-Benz в России. Дороже только 585-сильный G-класс AMG, цена которого стартует с 16 900 000 рублей.

Пока штутгартская марка официально не объявила о старте продаж нового GLS в России, однако раскрыла информацию о модели. Так, в России внедорожник Maybach будет доступен с безальтернативной 4,0-литровой «турбовосьмеркой» мощностью 557 лошадиных сил (730 Нм), оснащенной стартер-генератором EQ Boost. По мощности Mercedes-Maybach GLS уступает одноименному внедорожнику от AMG, на котором V8 выдает 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.