Раскрыта рублевая цена Mercedes-Maybach GLS

Таким образом, Maybach GLS стал вторым по стоимости внедорожником Mercedes-Benz в России. Дороже только 585-сильный G-класс AMG, цена которого стартует с 16 900 000 рублей.
Пока штутгартская марка официально не объявила о старте продаж нового GLS в России, однако раскрыла информацию о модели. Так, в России внедорожник Maybach будет доступен с безальтернативной 4,0-литровой «турбовосьмеркой» мощностью 557 лошадиных сил (730 Нм), оснащенной стартер-генератором EQ Boost. По мощности Mercedes-Maybach GLS уступает одноименному внедорожнику от AMG, на котором V8 выдает 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.
Список базового оснащения GLS пока не раскрыт, однако на сайте перечислены опции, доступные для внедорожника в России. Среди них – мультимедийная система MBUX с 12,3-дюймовыми дисплеями, 11,6-дюймовые сенсорные дисплеи для задних пассажиров, аудиосистема с 28 динамиками, раскладные кресла Executive с функцией массажа и поддержкой для ног, а также мини-холодильник для напитков.
За доплату доступна «прыгающая» гидропневматическая подвеска E-Active Body Control с системой сканирования дорожного покрытия и функцией подавления кренов. Активная подвеска запитывается от 48-вольтовой бортовой сети и способна управлять амортизаторами на каждом колесе по отдельности.
Доступно множество ассистентов водителя, в том числе камеры кругового обзора, автоматический дальний свет и освещение поворотов и система Pre-Safe Sound, которая защищает водителя и пассажира от оглушения при ДТП.
Mercedes-Maybach GLS дебютировал в ноябре прошлого года. Сборку внедорожника планировали наладить на предприятии в американском штате Алабама. Продажи должны начаться во второй половине 2020 года.