«Мерседес» научил фары «рисовать» символы на дороге

Компания Mercedes-Maybach представила на автосалоне в Женеве систему головного освещения под названием Digital Light. Она может проецировать на дорогу подсказки электронных помощников и автоматически подстраиваться под дорожные условия. Первыми машинами, которые получат новинку, станут обновленные Mercedes-Maybach S-Class. Их передадут избранным клиентам марки в первой половине текущего года.

Каждая фара состоит из управляющего чипа и более чем миллиона микроотражателей. За счет них луч разбивается на множество мельчайших «пикселей», яркость каждого из которых может регулироваться независимо друг от друга.

Связанная с датчиками, сенсорами и навигационной системой автомобиля, система может в режиме реального времени регулировать параметры светового пучка, основываясь на данных освещенности или особенностях рельефа.

В зависимости от того, какие ассистирующие системы включены, фары могут проецировать на дорогу предупреждающие символы. Это могут быть, например, предупреждения об ограничениях скорости, объектах в мертвых зонах, зоне дорожных работ, расстоянии до впереди идущего автомобиля или местоположение пешехода.

Обновленный флагманский седан Mercedes-Maybach дебютировал в середние февраля текущего года. Модель получила новую решетку радиатора в стиле концепт-кара Vision Mercedes-Maybach 6 и двухцветную окраску кузова, для которой доступно девять различных комбинаций оформления.

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