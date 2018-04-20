Машина выполнена в стилистике купе и кабриолета Vision

Пульс

Полностью раскрыт внешний вид роскошного внедорожника Mercedes-Maybach

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20 апреля 2018

В Сети полностью раскрыли дизайн концептуального внедорожника Mercedes-Maybach. Новинка, выполненная в стилистике купе и кабриолета Vision, на следующей неделе дебютирует в Пекине. Фотографии автомобиля опубликованы изданием Autohome.

Концепт-кар Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury — это гибрид роскошного седана и внедорожника. Профиль машины лишь отчасти напоминает купеобразный кроссовер, например, GLE Coupe. Среди необычных стилистических решений — линия, разделяющая кузов, панорамную крышу и заднее стекло машины на две половины.

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В салоне Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury установлены четыре раздельных кресла. На передней панели находят дисплей мультимедийной системы и цифровая «приборка». Дверные панели украшены контурной подсветкой. В отделке интерьера используется текстурное дерево, белая кожа, алюминий и золото.

Так как автомобиль ориентирован на китайский рынок, то в задней части центрального тоннеля производитель разместил традиционный чайный набор с заварочным чайником и чашками. Помимо этого, дизайнеры Mercedes-Maybach создали коллекцию мебели, отражающую роскошь нового внедорожника.

Первым серийным внедорожником, выпускавшимся под маркой Mercedes-Maybach, стала модификации G-Class с кузовом «ландо». Модель под названием G650 Landaulet выпустили тиражом 99 экземпляров. Стоимость каждого – 630 тысяч евро (47,5 миллиона рублей).

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