Полностью раскрыт внешний вид роскошного внедорожника Mercedes-Maybach

В Сети полностью раскрыли дизайн концептуального внедорожника Mercedes-Maybach. Новинка, выполненная в стилистике купе и кабриолета Vision, на следующей неделе дебютирует в Пекине. Фотографии автомобиля опубликованы изданием Autohome.

Концепт-кар Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury — это гибрид роскошного седана и внедорожника. Профиль машины лишь отчасти напоминает купеобразный кроссовер, например, GLE Coupe. Среди необычных стилистических решений — линия, разделяющая кузов, панорамную крышу и заднее стекло машины на две половины.

В салоне Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury установлены четыре раздельных кресла. На передней панели находят дисплей мультимедийной системы и цифровая «приборка». Дверные панели украшены контурной подсветкой. В отделке интерьера используется текстурное дерево, белая кожа, алюминий и золото.

Так как автомобиль ориентирован на китайский рынок, то в задней части центрального тоннеля производитель разместил традиционный чайный набор с заварочным чайником и чашками. Помимо этого, дизайнеры Mercedes-Maybach создали коллекцию мебели, отражающую роскошь нового внедорожника.

Первым серийным внедорожником, выпускавшимся под маркой Mercedes-Maybach, стала модификации G-Class с кузовом «ландо». Модель под названием G650 Landaulet выпустили тиражом 99 экземпляров. Стоимость каждого – 630 тысяч евро (47,5 миллиона рублей).