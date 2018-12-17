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13:20

МАЗ собрал первый экземпляр капотника для «Дакара»

Гоночный дебют грузовика состоится в следующем году

«МАЗ» собрал первый экземпляр капотного грузовика для «Дакара». В ралли-рейде 2019 года машина участие не примет, так как принято решение сначала обкатать ее на менее серьезных гонках. Публичный дебют новинки состоится 20 декабря.

Новый грузовик с внутренним индексом МАЗ-6440RR получит смещенную к центру кабину от седельного тягача, что положительно скажется на комфорте, статической развесовке по осям, управляемости, а также позволит разгрузить передний мост, увеличив тем самым срок его службы. Грузовик должен стать стабильнее при движении по бездорожью и во время прыжков.

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По предварительной информации, у МАЗ-6440RR поменяется конструкция рамы. В отличие от предыдущего МАЗ-5309RR, где все кронштейны прикручены болтами, в новом МАЗ-6440RR бо́льшая часть кронштейнов вварена. В качестве силовой установки на грузовике будет использоваться американский Caterpillar объемом 12,5 литра, подготовленный чешским ателье Gyrtech. Такой же агрегат устанавливается и на нынешний гоночный «МАЗ», но на капотнике он немного сдвинут назад.

На старт «Дакара» 2019, который пройдет с 6 по 17 января в Перу, выйдут три экипажа «МАЗ-СПОРТавто». Гонщики будут выступать на бескапотных грузовиках МАЗ-5309RR.

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