МАЗ собрал первый экземпляр капотника для «Дакара»

По предварительной информации, у МАЗ-6440RR поменяется конструкция рамы. В отличие от предыдущего МАЗ-5309RR, где все кронштейны прикручены болтами, в новом МАЗ-6440RR бо́льшая часть кронштейнов вварена. В качестве силовой установки на грузовике будет использоваться американский Caterpillar объемом 12,5 литра, подготовленный чешским ателье Gyrtech. Такой же агрегат устанавливается и на нынешний гоночный «МАЗ», но на капотнике он немного сдвинут назад.

На старт «Дакара» 2019, который пройдет с 6 по 17 января в Перу, выйдут три экипажа «МАЗ-СПОРТавто». Гонщики будут выступать на бескапотных грузовиках МАЗ-5309RR.