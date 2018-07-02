«МАЗ» готовит капотный грузовик для «Дакара»

«МАЗ» готовит гоночный грузовик капотной компоновки. Об этом руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал журналистам белорусского сайта ABW.by. Его дебют состоится на ралли-рейде «Шелковый путь», который пройдет с 20 по 27 июля по маршруту Элиста-Москва.

Кабина нового грузовика c индексом МАЗ-6440RR смещена в середину рамы. Это решение позволит одновременно решить несколько проблем: повысить комфорт экипажа на бездорожье, разгрузить передний мост и увеличить срок его службы. Но главное — улучшить развесовку автомобиля: это положительно скажется на управляемости, повысится стабильность при движении по неровностям, улучшится поведение при прыжках.

Вместо короткой кабины от самосвала на перспективном капотнике использована более длинная кабина от дальнобойного грузовика: место штурмана можно сдвинуть немного назад. Кроме того, кабина закреплена ниже относительно рамы, что позволило понизить центр тяжести.

Сергей Вязович (фото ABW.by)

Изменена и сама конструкция рамы: она сварная. В отличие от МАЗ-5309RR, где все кронштейны прикручены болтами, в новом МАЗ-6440RR большая часть кронштейнов вварена прямо в раму. Лишь некоторые ради быстроты замены крепятся на болтах. Все это позволило немного снизить массу машины.

Агрегаты грузовика остались в основном без изменений: так, двигатель — американский Caterpillar объемом 12,5 литра, подготовленный чешским ателье Gyrtech. Но на капотнике у него немного иная конфигурация и он смещен к центру машины. Бескапотные грузовики мазовской команды оснащены либо шестицилиндровыми моторами Caterpillar/Gyrtech, либо V-образными «восьмерками» ЯМЗ и ТМЗ объемом 18,5 литра.

«Все расчеты по компоновке и подбор комплектующих произведены конструкторами команды. Сейчас воплощением их идей в металле и пластике занимаются в цехах ''МАЗа''. А окончательная сборка автомобиля традиционно будет производиться собственными силами и силами ЭЦ-1 (экспериментального цеха)», — пояснил Сергей Вязович журналистам.

Скорее всего, капотник представят публике непосредственно перед стартом ралли-рейда «Шелковый путь», который пройдет с 20 по 27 июля по маршруту Элиста-Москва. В прошлом году «Шелковый путь» проходил по гораздо более длинному маршруту Москва-Сиань, по территории трех стран — России, Казахстана и Китая. Весь призовой подиум в грузовом зачете заняли гонщики команды «КАМАЗ-Мастер». Представители белорусского коллектива «МАЗ-СПОРТавто» заняли пятое, седьмое и восьмое место.