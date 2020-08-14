Mazda представила «карбоновые» версии нескольких моделей

Модели серии Carbon Edition отличают кузов цвета Polymetal Gray, обитый красной кожей салон и черный декор внутри и снаружи. Отдельное внимание в анонсе компания уделила черненым алюминиевым колёсам, глянцево-черным корпусам зеркал, ячеистому узору в интерьере и красной прострочке сидений. Помимо стилистических изменений, «карбоновым» машинам положен расширенный набор стандартного оборудования.

В списке есть мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Bose, подогрев передних сидений. «В базу» Carbon Edition также включен широкий список активных систем безопасности i-Activsense. Среди них — мониторинг слепых зон и поперечного трафика сзади, радарный круиз-контроль с функцией полной остановки и система автоторможения. Цен пока нет — их обещают назвать ближе к началу продаж.