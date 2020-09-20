Компактный кроссовер Mazda обзавелся турбомотором 2.5

Топ-версию Mazda CX-30 можно опознать по частичному пакету «антихром», увеличенному сечению выхлопных патрубков, чёрным корпусам зеркал заднего вида, антрацитовым 18-дюймовым дискам и шильдику Skyactiv-G Turbo справа на пятой двери. В стандартное оснащение входит комплекс систем активной безопасности, мультимедиасистема с 8,8-дюймовым тачскрином, аудиосистема Bose с 12 динамиками и проекционный дисплей.
Фото: Mazda CX-30 Turbo
Отдача «турбочетвёрки» 2.5 зависит от залитого бензина: на американском аналоге «девяносто второго» 87 AKI мотор выдаёт 420 сил и 434 Нм, на «девяносто восьмом» (93 AKI) — до 253 сил и 434 Нм. Полноприводная трансмиссия с муфтой подключения задней оси безальтернативна. Данные о разгонной динамике не опубликованы, но спортивного характера от CX-30 Turbo можно не ждать — Mazda не стремилась сделать турбо-версии «драйверскими», сфокусировавшись на комфорте.
В Северной Америке Mazda CX-30 Turbo появится в продаже до конца года. В Старом Свете кроссовер с турбомотором 2.5 вряд ли появится. Что касается России, то у нас до сих пор не поступили в продажу даже базовые CX-30 — премьера модели отложена на неопределённый срок, хотя сертификацию в нашей стране «тридцатка» прошла почти год назад.