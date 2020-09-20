Компактный кроссовер Mazda обзавелся турбомотором 2.5

В Северной Америке Mazda CX-30 Turbo появится в продаже до конца года. В Старом Свете кроссовер с турбомотором 2.5 вряд ли появится. Что касается России, то у нас до сих пор не поступили в продажу даже базовые CX-30 — премьера модели отложена на неопределённый срок, хотя сертификацию в нашей стране «тридцатка» прошла почти год назад.