Кроссовер Mazda CX-30 сертифицировали в России

Для «тридцатки» заявлен 2,0-литровый атмосферный мотор Skyactiv-G, который ставится в том числе на Mazda 3. Его отдача составляет 150 лошадиных сил и 213 Нм крутящего момента. CX-30 предложат как с передним, так и с полным приводом. Базовые машины оснастят «механикой», шестидиапазонный автомат — за доплату. Модификации с приводом на все колеса комплектуются только автоматической коробкой передач.

В списке дополнительного оборудования Mazda CX-30 для российского рынка значатся климат-контроль, навигация, адаптивный круиз, светодиодные фары, подогрев передних сидений и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, система кругового обзора, а также электропривод двери багажника.