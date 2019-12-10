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10:30

Кроссовер Mazda CX-30 сертифицировали в России

К нам он приедет с одним двигателем от соплатформенной Mazda3

Алексей Носаченко
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Mazda CX-30. Судя по документу, у нас модель будут продавать с единственным двигателем.

Для «тридцатки» заявлен 2,0-литровый атмосферный мотор Skyactiv-G, который ставится в том числе на Mazda 3. Его отдача составляет 150 лошадиных сил и 213 Нм крутящего момента. CX-30 предложат как с передним, так и с полным приводом. Базовые машины оснастят «механикой», шестидиапазонный автомат — за доплату. Модификации с приводом на все колеса комплектуются только автоматической коробкой передач.

В списке дополнительного оборудования Mazda CX-30 для российского рынка значатся климат-контроль, навигация, адаптивный круиз, светодиодные фары, подогрев передних сидений и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, система кругового обзора, а также электропривод двери багажника.

Компакткросс Mazda CX-30, построенный на платформе Mazda3, дебютировал весной 2019 года. В модельном ряду марки он занимает нишу между CX-3 и CX-5. На европейском рынке автомобиль можно купить с бензиновым «атмосферником» 2.0, агрегатами объемом 1,5 и 2,5 литра, 1,8-литровым дизелем и компрессорным двигателем Skyactiv-X с воспламенением горючей смеси от сжатия.