Mazda CX-5 подготовили к русскому холоду

CX-5 Zima Edition появился у дилеров 1 ноября 2019 года. Спецверсия доступна для комплектаций Supreme и Executive и стоит от 2 130 000 рублей и 2 382 000 рублей соответственно. Для сравнения, в «базе» кроссовер с двухлитровым мотором, «механикой» и передним приводом стоит от 1,6 миллиона рублей, а вариант с топовым двигателем объемом 2,5 литра и приводом на все четыре колеса – от 2 миллионов рублей.