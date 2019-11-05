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14:26

Mazda CX-5 подготовили к русскому холоду

В России стартовали продажи спецсерии японского кроссовера

Самая популярная модель Mazda в России – кроссовер CX-5 – получила специальную серию Zima Edition. В список оснащения такого автомобиля по умолчанию включены зимние шины, интеллектуальная система динамического контроля, автозапуск, функция открывания багажника без рук и фирменный шильдик. Доплачивать за расширенный список оборудования не придется.

CX-5 Zima Edition появился у дилеров 1 ноября 2019 года. Спецверсия доступна для комплектаций Supreme и Executive и стоит от 2 130 000 рублей и 2 382 000 рублей соответственно. Для сравнения, в «базе» кроссовер с двухлитровым мотором, «механикой» и передним приводом стоит от 1,6 миллиона рублей, а вариант с топовым двигателем объемом 2,5 литра и приводом на все четыре колеса – от 2 миллионов рублей.

По итогам продаж в России за девять месяцев 2019 года дилеры Mazda реализовали более 21,8 тысячи новых автомобилей, 15,9 тысячи из которых – это кроссоверы CX-5. Так, в сентябре эта модель разошлась в количестве 2,3 тысячи экземпляров. На втором месте по популярности – Mazda6 (423 проданных машины в сентябре), на третьем – Mazda CX-9 (145 штук), а на четвертом – Mazda3 (58 машин).