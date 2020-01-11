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9:48

Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее

Японцы раскрыли автомобиль следующего модельного года

Mazda CX-9 2020
Компания Mazda поделилась подробностями о CX-9 2020 модельного года для рынка США: кроссовер незаметно обновился, обзавелся новым оборудованием, а также получил небольшую прибавку к мощности.

В числе важных нововведений – возможность установить два раздельных кресла на втором ряду вместо дивана. Кроме того, автомобиль теперь более подготовлен для бездорожья: набор электронных ассистентов пополнился системой Off-road Traction Assist, имитирующей блокировку дифференциала. И, наконец, 2,5-литровый турбодвигатель выдает 434 Нм крутящего момента против 420 Нм ранее. Мощность агрегата составляет 254 лошадиных сил.

Mazda CX-9 следующего модельного года появится на американском рынке в ноябре и будет стоить от 33,8 тысячи долларов (около 2,2 миллиона рублей), что на 1,5 тысячи дороже дореформенной модели.

В России Mazda CX-9 обновился весной этого года. Тогда кроссовер получил две новые комплектации и впервые среди прочих моделей японского бренда обзавелся медиакомплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Как и прежде автомобиль можно купить с безальтернативным наддувным мотором 2.5 мощностью 231 лошадиная сила и 420 Нм крутящего момента в сочетании с шестидиапазонной автоматической коробкой и системой полного привода i-Activ AWD. С такой установкой кроссовер набирает первую «сотню» за 8,6 секунды, а максимальная скорость составляет 210 километров в час. Цены на модель начинаются от 2 795 000 рублей.

Mazda CX-9 в спецификации для российского рынка.

По собственной информации «Мотора», за девять месяцев 2019 года CX-9 был продан в России в количестве 1 394 экземпляром, в том числе 145 кроссоверов купили в сентябре. Самой популярной моделью марки в стране остается более компактный CX-5, который с января по сентябрь разошелся в количестве 15,9 тысячи штук.

Источник: Mazda