Кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее

В числе важных нововведений – возможность установить два раздельных кресла на втором ряду вместо дивана. Кроме того, автомобиль теперь более подготовлен для бездорожья: набор электронных ассистентов пополнился системой Off-road Traction Assist, имитирующей блокировку дифференциала. И, наконец, 2,5-литровый турбодвигатель выдает 434 Нм крутящего момента против 420 Нм ранее. Мощность агрегата составляет 254 лошадиных сил.

Mazda CX-9 следующего модельного года появится на американском рынке в ноябре и будет стоить от 33,8 тысячи долларов (около 2,2 миллиона рублей), что на 1,5 тысячи дороже дореформенной модели.