Mazda отправит в ремонт российские CX-5

В сообщении Росстандарта поясняется, что причиной сервисной кампании стали сбои в системе предотвращения вторичных столкновений и в работе сигнала аварийной остановки. На отзываемых кроссоверах в экстренной ситуации «аварийка» может мигать с «ненадлежащей частотой».

Для устранения дефекта на автомобилях из списка перепрограммируют передний блок управления оборудованием F-BCM. Владельцев неисправных автомобилей оповестят о необходимости посещения сервиса письменно или по телефону. Список VIN-кодов отзываемых автомобилей размещен на сайте регулятора. Ремонтные работы официальные дилеры Mazda проведут бесплатно.