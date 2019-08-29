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14:44

Mazda отправит в ремонт российские CX-5

Сервисная кампания коснется 92 кроссоверов

© Mazda
Компания Mazda отзывает 92 кроссовера CX-5, проданные в России с декабря 2014 года по январь 2016 года. Проблемы дефектных автомобилей связаны с аварийной световой сигнализацией.

В сообщении Росстандарта поясняется, что причиной сервисной кампании стали сбои в системе предотвращения вторичных столкновений и в работе сигнала аварийной остановки. На отзываемых кроссоверах в экстренной ситуации «аварийка» может мигать с «ненадлежащей частотой».

Для устранения дефекта на автомобилях из списка перепрограммируют передний блок управления оборудованием F-BCM. Владельцев неисправных автомобилей оповестят о необходимости посещения сервиса письменно или по телефону. Список VIN-кодов отзываемых автомобилей размещен на сайте регулятора. Ремонтные работы официальные дилеры Mazda проведут бесплатно.

Для российских владельцев кроссоверов Mazda CX-5 этот отзыв — не первый. Два месяца назад вседорожники отзывали из-за проблем с двигателем, а в прошлом году внепланово посетить сервис пришлось из-за неполадок со стояночным тормозом.

Источник: Росстандарт