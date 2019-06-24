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17:07

В России отзывают Mazda6 и CX-5 из-за проблем с двигателями

Владельцам автомобилей грозит капитальный ремонт силовой установки

В России отзывают 938 седанов Mazda6 и кроссоверов Mazda CX-5 с дизельными двигателями, которые были выпущены за последние пять лет, из-за проблем с заслонкой впускного клапана.
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Под действие сервисной акции попали автомобили, которые были реализованы с апреля 2013-го по август 2018 года. В дизельных двигателях машин обнаружили проблему с заслонкой впускного клапана — из-за нагара она может застревать в закрытом положении. Из-за этого электронный блок управления работает некорректно, что в лучшем случае приводит к появлению на приборной панели ошибки, а в худшем — к полной остановке двигателя и, как следствие, капитальному ремонту.

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На всех автомобилях проверят корректность работы заслонки. В зависимости от результатов заслонку или прочистят, или заменят на новую. Кроме того, все владельцы дефектных авто получат новую прошивку блока управления двигателем. Проверить, подпадает ли конкретная машина под действие отзыва, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

В прошлом году в России уже отзывали дизельные Mazda CX-5. Тогда машины отправили на сервис из-за износа ротора вакуумного насоса тормозной системы. Mazda6 отзывали из-за проблем с задними тормозными суппортами.

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