В России отзывают Mazda6 и CX-5 из-за проблем с двигателями

На всех автомобилях проверят корректность работы заслонки. В зависимости от результатов заслонку или прочистят, или заменят на новую. Кроме того, все владельцы дефектных авто получат новую прошивку блока управления двигателем. Проверить, подпадает ли конкретная машина под действие отзыва, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

В прошлом году в России уже отзывали дизельные Mazda CX-5. Тогда машины отправили на сервис из-за износа ротора вакуумного насоса тормозной системы. Mazda6 отзывали из-за проблем с задними тормозными суппортами.