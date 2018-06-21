Кроссовер Mazda CX-5 получит турбомотор

Кроссовер Mazda CX-5 может получить двигатель с турбонаддувом — это следует из документов, найденных американским изданием The truth about cars. В сертификационных бумагах калифорнийского агентства CARB фигурируют результаты испытаний турбомотора 2.5 на токсичность — указано, что он может ставиться на модели CX-9 или CX-5.

Турбомотор 2.5 из семейства SkyАctive с самого начала ставился на флагманский кроссовер Mazda CX-9, где развивал 231 лошадиную силу. Теперь этим двигателем стали оснащать и другие модели марки. Так, минувшей оcенью на автосалоне в Лос-Анджелесе представили обновленный седан Mazda6 с таким мотором. Поэтому его появление на CX-5 выглядит ожидаемым шагом.

Сейчас кроссовер Mazda CX-5 предлагается исключительно с атмосферными моторами объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающими 150 и 194 лошадиные силы. На российском рынке старший двигатель доступен только с полным приводом и автоматической коробкой передач, младший можно получить с передним приводом и «механикой».

Цены на модель начинаются от 1 445 000 рублей.