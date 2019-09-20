Российские Mazda CX-9 отправят в сервис из-за путаницы в проводах

На ремонт отправят 206 автомобилей, которые были реализованы с ноября 2017 по апрель 2018 года. У дефектных автомобилей обнаружили проблемы с удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Из-за этого нарушается электрическая связь между разными модулями управления.
В зависимости от разъема, в котором будет неисправность, у автомобиля могут возникнуть проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, с указателями поворота, системой запуска двигателя или с появлением некорректных ошибок на приборной панели.
Владельцев всех неисправных автомобилей уведомят о необходимости приехать в сервис, также можно самостоятельно уточнить, попадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров. Если кроссоверу требуется ремонт, можно самостоятельно записаться в ближайший дилерский центр.
На дефектных автомобилях проведут диагностику состояния проводки и отремонтируют комплект жгутов проводов, а также восстановят усилие в разъемах с помощью специального инструмента и ремонтного комплекта.
В конце августа производитель отзывал 92 кроссовера CX-5 — у автомобилей обнаружили неполадки с аварийной световой сигнализацией. На дефектных автомобилях «аварийка» могла мигать с «ненадлежащей частотой».