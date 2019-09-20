Российские Mazda CX-9 отправят в сервис из-за путаницы в проводах

На ремонт отправят 206 автомобилей, которые были реализованы с ноября 2017 по апрель 2018 года. У дефектных автомобилей обнаружили проблемы с удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Из-за этого нарушается электрическая связь между разными модулями управления.

В зависимости от разъема, в котором будет неисправность, у автомобиля могут возникнуть проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, с указателями поворота, системой запуска двигателя или с появлением некорректных ошибок на приборной панели.