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18:50

Российские Mazda CX-9 отправят в сервис из-за путаницы в проводах

Под сервисную кампанию попали 206 автомобилей

В России отзывают кроссоверы Mazda CX-9 из-за проблем с проводкой, которые могут стать причиной неисправной работы поворотников, системы запуска двигателя, передней подушки безопасности и приборной панели.

На ремонт отправят 206 автомобилей, которые были реализованы с ноября 2017 по апрель 2018 года. У дефектных автомобилей обнаружили проблемы с удерживающим усилием в разъемах жгута провода. Из-за этого нарушается электрическая связь между разными модулями управления.

В зависимости от разъема, в котором будет неисправность, у автомобиля могут возникнуть проблемы с подушкой безопасности переднего пассажира, с указателями поворота, системой запуска двигателя или с появлением некорректных ошибок на приборной панели.

Владельцев всех неисправных автомобилей уведомят о необходимости приехать в сервис, также можно самостоятельно уточнить, попадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров. Если кроссоверу требуется ремонт, можно самостоятельно записаться в ближайший дилерский центр.

На дефектных автомобилях проведут диагностику состояния проводки и отремонтируют комплект жгутов проводов, а также восстановят усилие в разъемах с помощью специального инструмента и ремонтного комплекта.

В конце августа производитель отзывал 92 кроссовера CX-5 — у автомобилей обнаружили неполадки с аварийной световой сигнализацией. На дефектных автомобилях «аварийка» могла мигать с «ненадлежащей частотой».