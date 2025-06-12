«Мазда Мотор Рус» готова поставлять в Россию преемника Mazda6«Совместный» китайско-японский седан могут предложить у нас
Де юре о возвращении Mazda речи не идёт: поставки проходят по параллельному импорту, на странице европейского офиса нашей страны нет. Однако компания продолжает гарантийную поддержку ранее купленных машин и поставку запасных частей. Также в России работает официальный сайт Mazda, а на машины действует дилерская гарантия три года или 100 тысяч километров.
О технике Mazda EZ-6 для России информации нет, но у нас ожидаются машины в китайской спецификации. По неофициальным данным, для сертификации уже ввезли последовательный гибрид с атмосферным мотором 1.5, электродвигателем (218 л.с.) и задним приводом. Такой автомобиль стоит в Китае от 140 тысяч юаней (19 тысяч долларов).
По сравнению с «досанкционным» периодом остаётся ряд сложностей. Во-первых, возможность выбора комплектации и цвета ещё находится в проработке. Во-вторых, и Mazda CX-5, и Mazda CX-50 в России доступны в основном с передним приводом. Наконец, русификации нет: мультимедиасистема только на английском языке. Основную массу «параллельных» моделей составляют Mazda китайской сборки, но скоро должны появиться CX-90 и CX-9 с японского завода.