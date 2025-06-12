«Мазда Мотор Рус» готова поставлять в Россию преемника Mazda6

«Совместный» китайско-японский седан могут предложить у нас

«Мазда Мотор Рус» готова поставлять в Россию преемника Mazda6. На встрече с дилерами бывший дистрибьютор бренда предложил подумать над запуском продаж гибридного седана, разработанного вместе с Changan. Однако по данным Auto.ru, российские дилеры отнеслись к идее «Мазда Мотор Рус» скептически. В то же время за оставшиеся месяцы 2025 года в нашей стране планируют продать около трех тысяч Mazda: поставлять их будут напрямую с китайского завода.