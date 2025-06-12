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Опубликовано 12 июня 2025, 21:03
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«Мазда Мотор Рус» готова поставлять в Россию преемника Mazda6

«Совместный» китайско-японский седан могут предложить у нас
«Мазда Мотор Рус» готова поставлять в Россию преемника Mazda6. На встрече с дилерами бывший дистрибьютор бренда предложил подумать над запуском продаж гибридного седана, разработанного вместе с Changan. Однако по данным Auto.ru, российские дилеры отнеслись к идее «Мазда Мотор Рус» скептически. В то же время за оставшиеся месяцы 2025 года в нашей стране планируют продать около трех тысяч Mazda: поставлять их будут напрямую с китайского завода.
«Мазда Мотор Рус» готова поставлять в Россию преемника Mazda6
© Mazda
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Де юре о возвращении Mazda речи не идёт: поставки проходят по параллельному импорту, на странице европейского офиса нашей страны нет. Однако компания продолжает гарантийную поддержку ранее купленных машин и поставку запасных частей. Также в России работает официальный сайт Mazda, а на машины действует дилерская гарантия три года или 100 тысяч километров.

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О технике Mazda EZ-6 для России информации нет, но у нас ожидаются машины в китайской спецификации. По неофициальным данным, для сертификации уже ввезли последовательный гибрид с атмосферным мотором 1.5, электродвигателем (218 л.с.) и задним приводом. Такой автомобиль стоит в Китае от 140 тысяч юаней (19 тысяч долларов).

По сравнению с «досанкционным» периодом остаётся ряд сложностей. Во-первых, возможность выбора комплектации и цвета ещё находится в проработке. Во-вторых, и Mazda CX-5, и Mazda CX-50 в России доступны в основном с передним приводом. Наконец, русификации нет: мультимедиасистема только на английском языке. Основную массу «параллельных» моделей составляют Mazda китайской сборки, но скоро должны появиться CX-90 и CX-9 с японского завода.

Источник:Auto.ru
Автор:Сергей Ильин
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