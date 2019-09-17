Mazda раскрыла дату премьеры первого электрокара

Как пишет Automotive News, новинка получит батарею емкостью 35,5 киловатт-часов и электромотор мощность 142 лошадиные силы и 264 Нм крутящего момента. Учитывая довольно скромную отдачу, скорее всего японцы готовят к дебюту городскую компактную модель. Тем более, что в первую очередь новинка будет продаваться на домашнем рынке, а также в Европе и Китае.

Пока что японцы держат в секрете, что именно это будет за автомобиль — сейчас тестовая трансмиссия установлена на компактный кроссовер CX-30, однако в компании уверяют, что шоу-кар для автосалона будет «совершенно новой моделью».