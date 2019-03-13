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15:42

Роторный двигатель стал частью новой гибридной установки Mazda

Компания разработала гибкую платформу XEV для батарейных и бензо-электрических автомобилей

Компания Mazda работает над гибридной силовой установкой на основе роторного двигателя под названием XEV. Первые эксперименты показали, что ее можно использовать на рынках с самыми жесткими требованиями к выбросам CO₂.

История роторных моторов Mazda

Общая архитектура предложенной Mazda установки напоминает ту, что применяется, например, в Toyota Prius. Платформа достаточно гибкая и может быть использована и на умеренных гибридах, и на чистых электрокарах с «удлинителем хода». Компактные размеры роторного двигателя позволят в едином блоке объединить его с электромотором и генератором.

Когда платформа XEV появится на серийных моделях в Mazda не сообщают. Спектр применения установки достаточно широк, и ее преимущество в том, что характеристики можно менять «на лету», подстраиваясь под требования конкретного региона и не вкладывая значительных средств в разработку новых двигателей.

В октябре прошлого года Mazda подтвердила план по возрождению роторных двигателей. Их собирались использовать исключительно в роли «экстендера» – для увеличения запаса хода электрокаров и подзарядки батарей во время движения.

Источник: Drive
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