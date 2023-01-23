Посмотрите, как Mazda CX-30 моргает поворотником в такт ударов сердца

Посмотрите, как Mazda CX-30 моргает поворотником в такт ударов сердцаНа то, чтобы добиться такой частоты моргания, у Mazda ушло два года
Компания Mazda придумала, как сделать сигнал поворотников более приятным человеческому глазу: пульсация светового сигнала стала мягче, а частота моргания соотносится с ударами человеческого сердца. Перед инженерами стояла задача сделать моргание светодиодных поворотников менее холодным и цифровым, и эта задача оказалась довольно сложной – для того, чтобы подобрать правильный ритм, им даже пришлось изучать электрокардиограммы.
«Указатель поворота должен эффективно предупреждать о намерениях водителя совершить поворот и привлекать внимание других водителей и пешеходов, – рассказал Ацуши Йошида, дизайнер и руководитель разработки оптики Mazda. – Мы предположили, что пульсация с плавным затуханием в такт сердцебиению поможет создать ощущение спокойствия и безопасности».
Carscoops.com
На то, чтобы воплотить идею в жизнь, у Йошиды и его команды ушло два года. Изначально предполагалось, что технология дебютирует на Mazda3, но ее не удалось запустить в производство в срок. В результате загорающиеся в такт сердцебиения поворотники удалось реализовать на кроссовере MX-30.
Эта модель представлена на рынке с 2020 года, а в середине января 2023-го дебютировала новая версия Mazda MX-30 с роторным двигателем. Он стал частью гибридной установки и служит для подзарядки батареи. На чистом электричестве такой кроссовер проезжает 85 километров, а общий запас хода составляет 600 километров. При этом расход топлива на 100 километров не превышает одного литра.