Посмотрите, как Mazda CX-30 моргает поворотником в такт ударов сердца

На то, чтобы воплотить идею в жизнь, у Йошиды и его команды ушло два года. Изначально предполагалось, что технология дебютирует на Mazda3, но ее не удалось запустить в производство в срок. В результате загорающиеся в такт сердцебиения поворотники удалось реализовать на кроссовере MX-30.