Новый родстер Mazda MX-5 перейдёт на электротягу

Руководитель отдела исследований и разработок Mazda Ичиро Хиросе подчеркнул, что если инженеры решат идти по пути электрификации родстера, масса автомобиля не увеличится значительно.
Текущее поколение MX-5 весит около 1000 килограммов и сохранить подобные показатели с электромотором и аккумулятором будет сложно. Не исключено, что для MX-5 подберут батарею небольшой ёмкости, как на недавно представленном электрическом кроссовере MX-30 — в таком случае покупателям придётся смириться с запасом хода в пределах 200 километров.
Фото: Mazda MX-5 Z-Sport 2018
Главный дизайнер японской фирмы Икуо Маедо дал понять, что окончательное решение об архитектуре родстера пятого поколения ещё не принято. «Предпочтения людей, которые любят водить спортивные автомобили, могут меняться, так что нам нужно подумать о том, в каком направлении двигаться при разработке новой MX-5», — объяснил Маедо. Вполне вероятно, что родстер пятого поколения дебютирует в нескольких версиях: бензиновой, гибридной и электрической.
В настоящий момент европейские версии Mazda MX-5 оснащается 2,0-литровым 184-сильным двигателем, для внутреннего рынка заднеприводный спорткар комплектуется двигателем 1.5 мощностью 132 лошадиные силы.
Текущее поколение Mazda MX-5 выпускается с 2015 года и пережило рестайлинг в прошлом году, так что преемник вряд ли выйдет на рынок раньше 2021-го. Хотя продажи родстера падают, спрос всё ещё высок: в Великобритании за девять месяцев 2019 года было продано около 4000 машин, а всего в Европе нашли покупателей более 11 тысяч спорткаров.