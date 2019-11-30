Новый родстер Mazda MX-5 перейдёт на электротягу

Текущее поколение Mazda MX-5 выпускается с 2015 года и пережило рестайлинг в прошлом году, так что преемник вряд ли выйдет на рынок раньше 2021-го. Хотя продажи родстера падают, спрос всё ещё высок: в Великобритании за девять месяцев 2019 года было продано около 4000 машин, а всего в Европе нашли покупателей более 11 тысяч спорткаров.