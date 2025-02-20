Новый маленький кроссовер Mazda: первые изображения

СМИ полагают, что Mazda готовит наследника устаревшего CX-3, который может получить имя CX-20. Сама компания пока подробностей не раскрывает.

Mazda собирается вложить пять миллиардов бат (150 миллионов долларов) в производство электрокаров и гибридов в Таиланде, что позволит выпускать по 100 тысяч машин в год.