Компактный кроссовер Mazda подрастет и получит революционный мотор

Двигатель SkyActiv-X объемом два литра с компрессором Roots будет развивать около 190 лошадиных сил. В паре с ним будет предлагаться ручная шестиступенчатая коробка передач либо шестидиапазонный гидромеханический «автомат».

Новый кроссовер должен исправить основные недостатки машины первого поколения, которую выпускают с 2014 года. Ведь компании Mazda c кроссовером CX-3 не удалось добиться успеха на важном американском рынке: в 2017 году в США было реализовано менее 17 тысяч машин. В России Mazda CX-3 не продается: у нас Mazda предлагает кроссоверы двух моделей — среднеразмерный CX-5 и крупный CX-9.