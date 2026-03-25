Mazda раскрыла подробности о новом поколении родстера MX-5

Директор по продажам и маркетингу Mazda Манобу Осуга сделал конкретное обещание. По его словам, компания намерена удержать массу нового родстера ниже отметки в 1000 килограммов. Для этого инженеры продолжат применять стратегию «борьбы за каждый грамм», которая использовалась при создании нынешнего поколения модели.

Если это обещание будет выполнено, новый MX-5 станет легче, чем актуальная модель ND3, которая в Северной Америке в самой облегченной версии весит 1073 килограмма. На некоторых рынках, где предлагается версия с менее мощным 1,5-литровым двигателем, масса автомобиля и так ниже, однако в Евросоюзе именно эта модификация осталась единственной — 2,0-литровый мотор был снят с продаж из-за несоответствия экологическим нормам.

Осуга уточнил, что заявленный показатель в 1000 килограммов относится к версии с мягким складывающимся верхом. Более тяжелая модификация с жесткой крышей RF, если она появится вновь, неизбежно будет весить больше.

Ключевым решением для сохранения низкой массы стал отказ от электрификации. Топ-менеджер не исключил возможности появления гибридной версии в будущем, когда технологии станут более совершенными, но подчеркнул, что в обозримой перспективе новый MX-5 останется исключительно с двигателем внутреннего сгорания.

