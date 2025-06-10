«Мазда Мотор Рус» планирует централизованные поставки автомобилей в Россию

До конца года компания рассчитывает привезти три тысячи машин с китайского завода

Mazda вернется в Россию в новом формате уже в 2025 году. Бывший дистрибьютор бренда, компания «Мазда Мотор Рус», планирует начать централизированные поставки машин с китайского завода, сопровождая их собственной гарантией. Кроссоверы CX-5 и CX-50 станут первыми моделями в партии из трех тысяч автомобилей. В случае успешных продаж ассортимент могут расширить. Компания уже обсуждает с дилерами русификацию медиасистем и возможность продажи машин в лизинг.