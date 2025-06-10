«Мазда Мотор Рус» планирует централизованные поставки автомобилей в Россию

«Мазда Мотор Рус» планирует централизованные поставки автомобилей в РоссиюДо конца года компания рассчитывает привезти три тысячи машин с китайского завода
Компания «Мазда Мотор Рус», ранее представлявшая бренд Mazda в России, теперь действует независимо и намерена наладить централизированные поставки автомобилей. До конца 2025 года фирма рассчитывает импортировать порядка трех тысяч машин, предоставляя на них собственную гарантию. Эти планы были озвучены на закрытой встрече с дилерами, где обсуждались перспективы нового этапа работы.
Автомобили будут поступать с китайского завода, и на первом этапе это будут кроссоверы Mazda CX-5 и CX-50. Возможность расширения модельного ряда будет рассматриваться после анализа продаж. В числе потенциальных новинок — CX-9 и CX-90. Также обсуждается русификация медиасистем и возможность продаж машин с официальной гарантией в лизинг. Гарантийный срок составит три года или 150 тысяч километров.
Ранее эксперты рассказали, что брендам Skoda и Volkswagen будет сложно вернуться на российский рынок. Причина в том, что за последние два года на фоне ухода европейских компаний китайские производители смогли укрепить свои позиции, предлагая автомобили с улучшенным качеством и по более доступным ценам. Это делает их привлекательными для покупателей, а параллельный импорт моделей из Европы постепенно сокращается.