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10:40

Патент Mazda намекнул на разработку спорткара с роторным двигателем

Mazda запатентовала новую силовую структуру кузова с компактным моторным отсеком

© Концепт Mazda RX Vision
Появились новые подробности о спортивном купе Mazda с двигателем Ванкеля. Журналисты обнаружили на сайте японского сертификационного органа иллюстрацию инновационной зоны программируемой деформации, нехарактерную для текущей линейки Mazda. На рисунке схематично показано подкапотное пространство и архитектура подвески.

Патент Mazda под названием «Амортизирующая конструкция транспортного средства» обнаружил портал Motor Magazine. Обозреватель журнала обратил внимание на то, что патентуемый узел не совместим ни с одной из выпускаемых в данный момент моделью «Мазды». Японский эксперт приходит к выводу, что речь идёт о разработке принципиально нового спортивного автомобиля.

Иллюстрация из патента Mazda от 12.09.2019

Зона программируемой деформации представляет собой пространственную раму, включающую в себя бамперную балку. Архитектура передней подвески необычная: конструкция с двойным поперечным рычагом характерна для родстеров. Моторный отсек очень компактный, что позволяет предположить, что под капотом спорткара разместят роторно-поршневой двигатель. В пояснении к патенту есть ремарка, что изображённая структура эффективна не только в передней, но и в задней части кузова.

Ранее инсайдеры Mazda намекали, что если японский производитель решится на создание нового спорткара с двигателем Ванкеля, то модель будет построена на новой платформе. Патент подтверждает эту версию. Кроме того, два месяца назад фотошпионы обнаружили на Нюрбургринге закамуфлированные прототипы Mazda RX-8. Не исключено, что модель, снятая с производства восемь лет назад, использовалась в качестве «лаборатории на колёсах» для нового наддувного роторного двигателя.

Впрочем, слухи о создании преемника роторной серии RX ходят около десяти лет, а официальные лица Mazda сдержанно комментируют перспективы проекта. Например, в июне 2019 года исполнительный директор компании Акира Марумото заявил, что проект создания новой модели с роторным двигателем пока пришлось отложить на задний план.

Источник: Motor Magazine