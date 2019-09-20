Патент Mazda намекнул на разработку спорткара с роторным двигателем

Ранее инсайдеры Mazda намекали, что если японский производитель решится на создание нового спорткара с двигателем Ванкеля, то модель будет построена на новой платформе. Патент подтверждает эту версию. Кроме того, два месяца назад фотошпионы обнаружили на Нюрбургринге закамуфлированные прототипы Mazda RX-8. Не исключено, что модель, снятая с производства восемь лет назад, использовалась в качестве «лаборатории на колёсах» для нового наддувного роторного двигателя.