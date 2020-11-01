Mazda начала продажи легкого коммерческого грузовичка

Грузовичок Mazda базируется на рамной платформе Isuzu и комплектуется безальтернативным 190-сильным (450 Нм) турбодизелем Isuzu 4JJ3 объёмом 3,0 литра. Базовые заднеприводные версии доступны исключительно с 6-скоростным «автоматом», а для версий с жёстко подключаемой передней осью можно заказать и «автомат», и 6-ступенчатую «механику». Блокировка заднего дифференциала входит в стандартное оснащение.
Фото: Mazda BT-50 Single Cab
В зависимости от типа привода и выбранной кабины грузоподъёмность бортового BT-50 варьируется в диапазоне от 1120 до 1185 килограммов, то есть преимущество относительно пикапа невелико — от 50 до 100 килограммов. Утверждается, что расход топлива грузовичка в смешанном цикле не превышает 8 литров на 100 километров.
Интерьер топ-версии пикапа Mazda BT-50
Оснащение бортовых Mazda BT-50 небедное: в начальную комплектацию XT с «автоматом» входят адаптивный круиз-контроль, светодиодная оптика, кондиционер, 17-дюймовые легкосплавные диски, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также камера заднего вида.
Заднеприводное шасси Mazda BT-50 с одинарной кабиной стоит в Австралии 36,5 тысячи долларов в местной валюте (2,03 миллиона рублей), за полуторную кабину нужно доплатить 3,5 тысячи долларов (195 тысяч рублей), за бортовую надстройку — ещё 2,3-2,5 тысячи долларов (128-137 тысяч рублей). Полноприводный бортовой грузовичок Mazda с «автоматом» и полуторной кабиной обойдётся в 50 тысяч австралийских долларов (2,78 миллиона рублей).