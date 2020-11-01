Mazda начала продажи легкого коммерческого грузовичка

В зависимости от типа привода и выбранной кабины грузоподъёмность бортового BT-50 варьируется в диапазоне от 1120 до 1185 килограммов, то есть преимущество относительно пикапа невелико — от 50 до 100 килограммов. Утверждается, что расход топлива грузовичка в смешанном цикле не превышает 8 литров на 100 километров.