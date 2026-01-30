Mazda впервые за долгое время попала в десятку лидеров российского рынка

По словам Александра Ковалева, основателя пресс-службы «Механика», многие импортеры сейчас активно предлагают клиентам автомобили мощностью до 160 л.с. В этом классе Mazda CX-5 обладает явным преимуществом за счет 2-литрового атмосферного двигателя и автоматической трансмиссии. В то время как большинство других машин, попадающих под льготный утильсбор, используют малолитражные турбированные двигатели.

«Основной причиной роста популярности Mazda CX-5 в России стала мощность двигателя в 155 л.с. На этот кроссовер распространяются льготные правила утилизационного сбора. Так, за новый автомобиль придется заплатить всего 3 400 рублей, а за машину старше 3 лет — 5 200 рублей. Здесь стоит отметить, что CX-5 сам по себе достаточно недорогой, если речь идет о модели китайской сборки совместного предприятия Changan и Mazda», — сообщил Александр Ковалев.

По мнению эксперта, в текущих экономических реалиях CX-5 выглядит перспективной моделью, способной сохранять популярность. Однако о полноценной конкуренции с Toyota говорить пока рано, так как у Mazda популярна лишь одна модель, а у Toyota — сразу несколько.

