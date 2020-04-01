Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:38

В России отзывают один очень старый седан Mazda

Бесплатно отремонтируют 21-летний Mazda Xedos-9

Mazda Xedos-9
Лиза Будрина
Компания Mazda проводит в России редкий отзыв: он затронет всего один автомобиль, к тому же очень старый. Ремонт потребовался 21-летнему седану Xedos-9, который был куплен в стране 22 декабря 1999 года. Владельца просят привезти автомобиль в сервисный центр для бесплатного ремонта подушки безопасности.

Росстандарт согласовал программу по добровольному отзыву Mazda Xedos-9, указав в качестве причины нарушение уплотнителя корпуса газогенератора водительской подушки безопасности. Из-за дефекта подушка может сработать ненадлежащим образом. В рамках кампании на седане бесплатно заменят проблемный газогенератор на модифицированный.

Автопроизводители редко отзывают один или несколько автомобилей – чаще всего под отзыв попадают десятки, сотни, а то и тысячи машин. Например, в ноябре прошлого года отзыв Mazda в России затронул 35,8 тысячи кроссоверов Mazda CX-7 из-за мутного рассеивателя заднего фонаря.

Что же касается автомобилей старше 20 лет, то их тоже крайне редко включают в ремонтные кампании. Один из недавних случаев: в феврале этого года ремонт потребовался 1,6 тысячи BMW 3 серии в кузове E46, реализованных в период с января 1998 года по декабрь 2000 года.

Источник: Росстандарт