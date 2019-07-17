Mazda2 получит внешность в стиле «шестерки»

В апреле этого года Mazda2 превратилась в Toyota Yaris для американского рынка. У машины другое оформление передней части и логотипы, но интерьер и техническая начинка исходника. Силовая установка — двигатель 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 лошадиных сил и 140 Нм момента, работающий в паре с шестидиапазонным «автоматом».