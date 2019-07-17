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16:31

Mazda2 получит внешность в стиле «шестерки»

Появились фотографии обновленного хэтчбека

В Сети появились предполагаемые фотографии обновленного субкомпакта Mazda2. Судя по снимкам хэтчбек получит внешность в стиле последних моделей японской марки: Mazda3 и Mazda6.

После фейслифтинга у Mazda2 появятся более узкие фары со светодиодными ходовыми огнями, новый передний бампер с другими противотуманками и забранная сеткой вместо горизонтальных ребер решетка радиатора. Также хэтчбеку достанутся новые 16-дюймовые многоспицевые колеса и кожаная обивка сидений синего цвета.

Техническая начинка Mazda2 вряд ли изменится. Сейчас хэтчбек оснащается бензиновым двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра, а также пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». В активе есть и фирменная система контроля тяги G-Vectoring Control.

В апреле этого года Mazda2 превратилась в Toyota Yaris для американского рынка. У машины другое оформление передней части и логотипы, но интерьер и техническая начинка исходника. Силовая установка — двигатель 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 лошадиных сил и 140 Нм момента, работающий в паре с шестидиапазонным «автоматом».

Источник: Paultan.org
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