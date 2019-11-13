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19:25

Самая компактная модель Mazda стала мощнее и современнее

Седан Mazda2 обновился для мексиканского рынка

Следом за хэтчбеком Mazda2 и обновился и седан, который производится в Мексике и продается, в том числе, на рынке США. Новинка получила дизайн в стиле старших моделей, например, CX-30, и получила прибавку к мощности.

Внешне обновленную «двойку» можно отличить от предшественника по дизайну в стиле хэтчбека. Кроме того, отдача двигателя 1.5 Skyactiv-G возросла на 3 лошадиные силы — теперь она составляет 109 сил и 141 Нм крутящего момента.

Рестайлинговый седан стоит от 259,9 тысячи песо, что в пересчете на рубли составляет чуть более 860 тысяч. Таким образом, цены на четырехдверку на местном рынке на 20 тысяч песо, или на 66 тысяч рублей ниже стоимости хэтчбека.

Несмотря на скромный ценник, новинка получила богатое оснащение: передние кресла с комбинированной обивкой, регулировка водительского сиденья в шести позициях с функцией памяти, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и семидюймовый экран, светодиодные фары, круиз-контроль и ассистент удержания в полосе.

Производство седанов налажено на предприятии Mazda в мексиканской Саламанке. Там же в скором времени будет организован выпуск кроссовера Mazda CX-30, который сегодня был признан самым безопасным автомобилем для взрослых пассажиров по версии EuroNCAP.