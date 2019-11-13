Самая компактная модель Mazda стала мощнее и современнее

Рестайлинговый седан стоит от 259,9 тысячи песо, что в пересчете на рубли составляет чуть более 860 тысяч. Таким образом, цены на четырехдверку на местном рынке на 20 тысяч песо, или на 66 тысяч рублей ниже стоимости хэтчбека.