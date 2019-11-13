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16:11

Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем

Впервые в истории Euro NCAP модели удалось достичь почти идеального результата

© EuroNCAP
Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30. Дело в том, что впервые за всю историю организации автомобилю удалось приблизиться к идеальному результату в категории «безопасность взрослых пассажиров». Таким образом вседорожник стал самой безопасной моделью, когда-либо протестированной организацией.

По итогам испытаний CX-30 заработал пять из пяти звезд. За фронтальный краш-тест кроссовер получил рекордные 37,6 балла (99 процентов от максимально возможного результата). До этого близкие результаты показывали только Volvo XC90 и XC60, заработавшие 37 (97 процентов) и 37,2 балла (98 процентов) соответственно.

Помимо рекордного балла в категории «безопасность взрослого пассажира», модель набрала 42,2 балла (86 процентов) за безопасность пассажира-ребенка, 38,7 балла (80 процентов) за безопасность пешехода. Работу вспомогательных систем оценили на 10 баллов (77 процентов).

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Кроссовер Mazda CX-30 дебютировал весной 2019 года. В модельном ряду марки автомобиль позиционируется между CX-3 и CX-5. В длину кроссовер, построенный на платформе Mazda3, достигает 4395 миллиметров на 120 миллиметров длиннее CX-3 и на 155 миллиметров короче CX-5.

На европейском рынке автомобиль можно купить с бензиновым «атмосферником» 2.0, агрегатами объемом 1,5 и 2,5 литра, 1,8-литровым дизелем и новым мотором семейства SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием. Привод – передний либо полный. Цены начинаются от 24 290 евро (1,7 миллиона рублей).

Источник: EuroNCAP