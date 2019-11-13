Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем

По итогам испытаний CX-30 заработал пять из пяти звезд. За фронтальный краш-тест кроссовер получил рекордные 37,6 балла (99 процентов от максимально возможного результата). До этого близкие результаты показывали только Volvo XC90 и XC60, заработавшие 37 (97 процентов) и 37,2 балла (98 процентов) соответственно.

Помимо рекордного балла в категории «безопасность взрослого пассажира», модель набрала 42,2 балла (86 процентов) за безопасность пассажира-ребенка, 38,7 балла (80 процентов) – за безопасность пешехода. Работу вспомогательных систем оценили на 10 баллов (77 процентов).