У Mazda3 японской и мексиканской сборки отваливаются колеса

В сервис направят автомобили, произведенные на заводах Mazda в Японии и Мексике в период с 25 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года. По информации NHTSA, в указанных автомобилях имеется зазор между болтами и фланцами ступицы. Этот дефект может привести к ослаблению гайки с проушинами, что грозит потерей колеса во время движения.

В рамках отзыва, который стартует в первых числах августа, на автомобилях будет произведена проверка крепления колес. При необходимости, специалисты подтянут болты.