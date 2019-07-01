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17:01

У Mazda3 японской и мексиканской сборки отваливаются колеса

В США из-за выявленного дефекта отзывают более 25 тысяч автомобилей

Национальное управление по дорожной безопасности США (NHTSA) объявило о начале ремонтной кампании, которая затронет свыше 25 тысяч экземпляров Mazda3. Причиной отзыва стал «небольшой дефект крепления колес».
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В сервис направят автомобили, произведенные на заводах Mazda в Японии и Мексике в период с 25 сентября 2018 года по 19 апреля 2019 года. По информации NHTSA, в указанных автомобилях имеется зазор между болтами и фланцами ступицы. Этот дефект может привести к ослаблению гайки с проушинами, что грозит потерей колеса во время движения.

В рамках отзыва, который стартует в первых числах августа, на автомобилях будет произведена проверка крепления колес. При необходимости, специалисты подтянут болты.

В конце июля стало известно об отзыве Mazda6 и CX-5 на российском рынке: ремонт требуется 938 автомобилям, проданным c апреля 2013 года по август 2018 года. Причиной послужила неисправность заслонки впускного клапана. В худшем случае дефект грозит остановкой двигателя.

Источник: NHTSA
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